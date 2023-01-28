Российский форвард «Эдмонтона» рассказал о взаимоотношениях с Макдэвидом и Драйзайтлем

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин поделился мыслями о взаимоотношениях со звёздными одноклубниками Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.

«Они прячутся от меня в раздевалке. Я прихожу утром и ищу их. Они прячутся (смеётся). Они такие: «Боже мой, опять этот парень?» — приводит слова Костина официальный сайт «Эдмонтона».

Напомним, российский нападающий был обменян в «Ойлерз» в начале октября 2022 года. За Костина «Сент-Луис Блюз» получил защитника Дмитрия Саморукова. В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги 23-летний Костин принял участие в 33 встречах, в которых забросил девять шайб и отдал четыре результативные передачи, суммарно записав на свой счёт 13 очков при общем показателе полезности «+7» и 43 минутах штрафного времени.