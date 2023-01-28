Журналист The Athletic рассказал, что «Коламбус» собирается запросить за обмен Гаврикова

Журналист The Athletic Аарон Портцлайн назвал российского защитника «Коламбус Блю Джекетс» Владислава Гаврикова главным претендентом на обмен в команде в преддверии дедлайна КХЛ.
«Если «Блю Джекетс» потеряют Гаврикова, они создадут ещё один огромный вопросительный знак для своей и без того оклеветанной первой четвёрки защитников. Но пока попытки заключить с 27-летним игроком долгосрочный контракт не приблизились к успеху, а организация заявила, что просто не может позволить такому крупному активу уйти без компенсации.
Предполагается, что запрашиваемая цена за Гаврикова — это выбор в первом и третьем раундах драфта, который «Блю Джекетс» приобрели за Дэвида Савара два года назад. Они потратили три выбора в первом раунде на защитников на последних двух драфтах, и ожидается, что Давид Иржичек (№6 в 2022 году) будет играть в НХЛ в следующем сезоне. Но заменить Гаврикова, их лучшего оборонительного защитника, будет сложно», — приводит слова Портцлайна The Athletic.
- 28 января 2023
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