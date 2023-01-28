Ларионов прокомментировал победу «Торпедо» в матче с минским «Динамо» после камбэка с 0:2

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с минским «Динамо». Нижегородцы проигрывали со счётом 0:2 к 22-й минуте матча. Тем не менее «Торпедо» отыгралось уже во втором периоде. Сначала Глеб Иванов «распечатал» ворота минчан, а затем Максим Летунов сравнял счёт. В серии буллитов сильнее оказались нижегородцы.

«Сложная игра, которая поначалу складывалась не лучшим образом, но ребята смогли сравнять счёт и выиграть матч в серии буллитов. Соперника благодарю за желание и бескомпромиссную борьбу. Желаю им успехов в дальнейших матчах!» — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».

Отметим, что для нижегородской команды эта победа стала третьей подряд. «Торпедо» занимает четвёртое место на Западе (76).