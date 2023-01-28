The Athletic: «Даллас» предпочли бы обменять Худобина, но для этого нужен «подсластитель»

Журналист The Athletic Саад Юсуф назвал российского нападающего «Даллас Старз» Дениса Гурьянова главным претендентом на обмен в команде в преддверии дедлайна КХЛ.

«Звёзды» предпочли бы обменять Антона Худобина, но для этого потребуется «подсластитель», который они не захотят включать. Гурьянов — игрок с разумной зарплатой ($ 2,9 млн), который был выбран в первом раунде драфта (2015), показал потенциал (20 голов в сезоне-2019/2020) и обладает реальными инструментами, которые сделают его привлекательным для команды, чтобы дать ему воспользоваться шансом. Учитывая его неспособность зацепиться за многочисленные возможности в Далласе, ситуацию с потолком зарплат «Старз» и приход Логана Стэнковена, «Старз» вряд ли переподпишут контракт с форвардом, который станет ограниченно свободным агентом», — приводит слова Юсуфа The Athletic.