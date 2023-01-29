Кросби повторил достижение Овечкина в НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» Сидни Кросби забил гол и сделал результативную передачу. Таким образом, Кросби набрал 60-е очко в 15-ти сезонах регулярного чемпионата и стал вторым действующим игроком по этому показателю после российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кросби принял участие в 49 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал 36 результативных передач при коэффициенте полезности «+6».