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Кросби повторил достижение Овечкина в НХЛ

Кросби повторил достижение Овечкина в НХЛ
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В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» Сидни Кросби забил гол и сделал результативную передачу. Таким образом, Кросби набрал 60-е очко в 15-ти сезонах регулярного чемпионата и стал вторым действующим игроком по этому показателю после российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кросби принял участие в 49 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и сделал 36 результативных передач при коэффициенте полезности «+6».

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