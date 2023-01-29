Дубль Малкина и гол Кросби не помогли «Питтсбургу» уйти от поражения в матче с «Сан-Хосе»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Майки Эйссимонт, Эрик Карлссон, Ноа Грегор, Логан Кутюр, отметившийся дублем (вторая шайба была забита в в пустые ворота), а также российский форвард Александр Барабанов, на счету которого в этом матче также две результативные передачи.

У хозяев забивали Райан Пилинг, Сидни Кросби, а также российский нападающий Евгений Малкин, который забросил две шайбы, а также отметился результативной передачей.

«Питтсбург» потерпел второе поражение кряду. «Сан-Хосе» одержал первую за последние пять матчей победу.