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Дубль Малкина и гол Кросби не помогли «Питтсбургу» уйти от поражения в матче с «Сан-Хосе»

Дубль Малкина и гол Кросби не помогли «Питтсбургу» уйти от поражения в матче с «Сан-Хосе»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Майки Эйссимонт, Эрик Карлссон, Ноа Грегор, Логан Кутюр, отметившийся дублем (вторая шайба была забита в в пустые ворота), а также российский форвард Александр Барабанов, на счету которого в этом матче также две результативные передачи.

У хозяев забивали Райан Пилинг, Сидни Кросби, а также российский нападающий Евгений Малкин, который забросил две шайбы, а также отметился результативной передачей.

«Питтсбург» потерпел второе поражение кряду. «Сан-Хосе» одержал первую за последние пять матчей победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Эйссимонт (Кутюр, Власик) – 01:25 (5x5)   1:1 Малкин (Ракелль, Кросби) – 05:45 (5x4)   2:1 Кросби (Малкин, Гюнцель) – 12:55 (5x4)   2:2 Карлссон (Барабанов, Лоренц) – 19:53 (5x5)   2:3 Грегор (Кутюр) – 24:54 (5x5)   3:3 Пилинг (Дюмулен) – 34:54 (4x5)   3:4 Барабанов (Кутюр, Беннинг) – 37:07 (5x5)   4:4 Малкин (Питри) – 50:06 (5x5)   4:5 Кутюр (Барабанов, Власик) – 55:35 (5x5)   4:6 Кутюр (Карлссон) – 59:50 (en)
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