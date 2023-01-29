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Ассисты Кучерова и Наместникова помогли «Тампе» одолеть «Лос-Анджелес»

Ассисты Кучерова и Наместникова помогли «Тампе» одолеть «Лос-Анджелес»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брейден Пойнт, Пьер-Эдуар Белльмар, Кори Перри, а также Росс Колтон. Российские нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников записали в свой актив по одной результативной передаче.

У гостей в сегодняшней встречи забивали Джарет Андерсон-Долан и Филлип Дано.

«Тампа» одержала третью победу подряд и занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 65 очками в 48 матчах. «Лос-Анджелес» идет на четвёртой строчке Западной конференции с 62 очками в 52 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Пойнт (Кучеров) – 05:02 (5x5)   2:0 Белльмар (Пербикс) – 06:21 (5x5)   2:1 Андерсон-Долан (Фиала) – 10:12 (5x5)   3:1 Перри (Пербикс, Наместников) – 15:57 (5x5)   4:1 Колтон (Пербикс, Марун) – 35:20 (5x5)   4:2 Дано (Иафалло, Даути) – 39:08 (5x5)   5:2 Хедман (Стэмкос, Пойнт) – 56:03 (5x5)
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