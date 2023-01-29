Ассисты Кучерова и Наместникова помогли «Тампе» одолеть «Лос-Анджелес»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брейден Пойнт, Пьер-Эдуар Белльмар, Кори Перри, а также Росс Колтон. Российские нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников записали в свой актив по одной результативной передаче.

У гостей в сегодняшней встречи забивали Джарет Андерсон-Долан и Филлип Дано.

«Тампа» одержала третью победу подряд и занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 65 очками в 48 матчах. «Лос-Анджелес» идет на четвёртой строчке Западной конференции с 62 очками в 52 играх.