Ассисты Кучерова и Наместникова помогли «Тампе» одолеть «Лос-Анджелес»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брейден Пойнт, Пьер-Эдуар Белльмар, Кори Перри, а также Росс Колтон. Российские нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников записали в свой актив по одной результативной передаче.
У гостей в сегодняшней встречи забивали Джарет Андерсон-Долан и Филлип Дано.
«Тампа» одержала третью победу подряд и занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 65 очками в 48 матчах. «Лос-Анджелес» идет на четвёртой строчке Западной конференции с 62 очками в 52 играх.
- 29 января 2023
-
06:33
-
06:17
-
06:01
-
05:46
-
05:38
-
04:50
-
01:43
- 28 января 2023
-
23:55
-
23:42
-
23:34
-
23:27
-
23:15
-
22:56
-
22:32
-
22:10
-
21:56
-
21:42
-
21:36
-
21:30
-
21:18
-
20:58
-
20:37
-
20:10
-
19:58
-
19:46
-
19:32
-
18:59
-
18:52
-
18:23
-
17:58
-
17:41
-
17:23
-
16:57
-
16:29
-
16:12