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Евгений Малкин — вторая звезда матча «Питтсбург» — «Сан-Хосе». Барабанов — третья

Евгений Малкин — вторая звезда матча «Питтсбург» — «Сан-Хосе». Барабанов — третья
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеиста данной игры. Первой звездой стал форвард гостей Логан Кутюр, отличившийся дублем и тремя результативными передачами.

Второй звездой признан российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин, отметившийся дублем и результативной передачей. Третья звезда — российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов, на счету которого в этом матче гол и две результативные передачи.

Напомним, «Питтсбург» потерпел второе поражение кряду. «Сан-Хосе» одержал первую за последние пять матчей победу.

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