Кросби вышел на чистое 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.



Канадский нападающий «Пингвинз» Сидни Кросби отметился по ходу матча заброшенной шайбой и одной результативной передачей. Он ассистировал на гол Евгению Малкину. Благодаря этим действиям Кросби набрал 1468 очков за время своей карьеры в НХЛ. Таким образом, он обошёл в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги Стэна Микиту, который имеет в своём активе 1469 очков. Теперь Кросби находится на 15-м месте.

На 14-м месте в списке лучших бомбардиров лиги расположился Пол Коффи, у которого 1531 очко.