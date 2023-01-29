44 сейва Семёна Варламова позволили «Айлендерс» победить «Вегас».

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
В составе победителей заброшенную шайбу на свой счёт записал Андерс Ли. Ему ассистировали Кайл Палмьери и
Брок Нельсон. У гостей с передачей Чандлера Стивенсона и Фила Кессела заброшенной шайбой отметился Уильям Каррье.
Таким образом основное время матча завершилось вничью — 1:1. В овертайме шайбу «Айлендерс» забросил Мэтью Барзал, чем принёс своему клубу в этом матче победу. В моменте с голом ему ассистировали Энтони Бовиллье и
Адам Пелеч.
Российский голкипер хозяев Семён Варламов отразил по ходу матча 44 броска из 45.
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