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44 сейва Семёна Варламова позволили «Айлендерс» победить «Вегас».

44 сейва Семёна Варламова позволили «Айлендерс» победить «Вегас».
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенную шайбу на свой счёт записал Андерс Ли. Ему ассистировали Кайл Палмьери и
Брок Нельсон. У гостей с передачей Чандлера Стивенсона и Фила Кессела заброшенной шайбой отметился Уильям Каррье.

Таким образом основное время матча завершилось вничью — 1:1. В овертайме шайбу «Айлендерс» забросил Мэтью Барзал, чем принёс своему клубу в этом матче победу. В моменте с голом ему ассистировали Энтони Бовиллье и
Адам Пелеч.

Российский голкипер хозяев Семён Варламов отразил по ходу матча 44 броска из 45.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2023, воскресенье. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Ли (Палмьери, Нельсон) – 23:52 (5x5)   1:1 Каррье (Стивенсон, Кессел) – 36:08 (5x5)   2:1 Барзал (Бовиллье, Пелеч) – 64:28 (3x3)
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