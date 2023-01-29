«Миннесота» обыграла «Баффало» по буллитам. У Капризова — голевая

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Баффало Сэйбрз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:2.
В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами в этой встрече отличились Йоэль Эрикссон Эк и Джаред Сперджен. Российский форвард Кирилл Капризов в моменте с первым голом своей команды записал на свой счёт результативную передачу.
У гостей в этой встрече забивали Джек Куинн и Земгус Гиргенсонс. Таким образом основное время матча и овертайм завершились вничью, 2:2. В серии буллитов сильнее оказались хозяева. Решающую шайбу забросил Фредерик Годро.
В следующем матче «Миннесота» в гостях сыграет с «Аризоной», а «Баффало» на своей площадке примет «Каролину».
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