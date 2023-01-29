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«Миннесота» обыграла «Баффало» по буллитам. У Капризова — голевая

«Миннесота» обыграла «Баффало» по буллитам. У Капризова — голевая
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Баффало Сэйбрз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:2.

В составе «Миннесоты» заброшенными шайбами в этой встрече отличились Йоэль Эрикссон Эк и Джаред Сперджен. Российский форвард Кирилл Капризов в моменте с первым голом своей команды записал на свой счёт результативную передачу.

У гостей в этой встрече забивали Джек Куинн и Земгус Гиргенсонс. Таким образом основное время матча и овертайм завершились вничью, 2:2. В серии буллитов сильнее оказались хозяева. Решающую шайбу забросил Фредерик Годро.

В следующем матче «Миннесота» в гостях сыграет с «Аризоной», а «Баффало» на своей площадке примет «Каролину».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2023, воскресенье. 05:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Б
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Куинн – 02:22 (5x5)   1:1 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 03:35 (5x4)   1:2 Гиргенсонс (Окпосо, Кребс) – 29:50 (5x5)   2:2 Сперджен (Годро, Миддлтон) – 32:39 (5x5)   3:2 Капризов – 65:00
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