Шикарный победный буллит Капризова в матче с «Баффало». Видео

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Баффало Сэйбрз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Победный буллит на счету российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Россиянин на высокой скорости сделал несколько обманных финтов и молниеносным броском с неудобной руки застал врасплох голкипера «Баффало» Укко-Пекку Луукконена.

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Помимо победного буллита, Капризов отметился результативной передачей. В текущем сезоне НХЛ на счету россиянина 48 матчей, в которых Кирилл отметился 59 очками — забросил 27 шайб и отдал 32 результативные передачи.