Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шикарный победный буллит Капризова в матче с «Баффало». Видео

Шикарный победный буллит Капризова в матче с «Баффало». Видео
Комментарии

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Баффало Сэйбрз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Победный буллит на счету российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова. Россиянин на высокой скорости сделал несколько обманных финтов и молниеносным броском с неудобной руки застал врасплох голкипера «Баффало» Укко-Пекку Луукконена.

ВИДЕО

Помимо победного буллита, Капризов отметился результативной передачей. В текущем сезоне НХЛ на счету россиянина 48 матчей, в которых Кирилл отметился 59 очками — забросил 27 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Новость по теме
Голевая передача и победный буллит Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Баффало»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023