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Варламов совершил невероятное спасение клюшкой из пустых ворот в матче с «Вегасом»

Варламов совершил невероятное спасение клюшкой из пустых ворот в матче с «Вегасом»
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В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил чудо-сейв в середине второго периода. Нападающий «Вегаса» Райлли Смит получил пас на пустые ворота и бросал, казалось бы, наверняка. Однако россиянин успел вытянуть клюшку и спасти команду от стопроцентного гола.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

Варламов отразил 44 из 45 бросков по воротам и был признан третьей звездой матча.

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