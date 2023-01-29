«Эдмонтон» уверенно победил «Чикаго», Макдэвид и Драйзайтль набрали по три очка

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Чикаго Блэкхоукс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 7:3.

Заброшенной шайбой и двумя результативными передачами каждый отметились суперзвёзды «Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин очков не набрал, применив шесть силовых приёмов. Отметим, что благодаря уверенному преимуществу в счёте тренерский штаб хозяев выпустил на последние минуты 25-летнего вратаря Университета Альберты Мэттью Берлина. Голкипер успел отразить один бросок.

«Эдмонтон» одержал седьмую победу в последних восьми матчах.

В паралельном матче «Сиэтл» обыграл «Коламбус» на своей площадке. Российские хоккеисты «Блю Джекетс» очками не отметились.