«Эдмонтон» уверенно победил «Чикаго», Макдэвид и Драйзайтль набрали по три очка

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Чикаго Блэкхоукс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 7:3.
Заброшенной шайбой и двумя результативными передачами каждый отметились суперзвёзды «Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин очков не набрал, применив шесть силовых приёмов. Отметим, что благодаря уверенному преимуществу в счёте тренерский штаб хозяев выпустил на последние минуты 25-летнего вратаря Университета Альберты Мэттью Берлина. Голкипер успел отразить один бросок.
«Эдмонтон» одержал седьмую победу в последних восьми матчах.
В паралельном матче «Сиэтл» обыграл «Коламбус» на своей площадке. Российские хоккеисты «Блю Джекетс» очками не отметились.
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