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«Эдмонтон» уверенно победил «Чикаго», Макдэвид и Драйзайтль набрали по три очка

«Эдмонтон» уверенно победил «Чикаго», Макдэвид и Драйзайтль набрали по три очка
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Чикаго Блэкхоукс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 7:3.

Заброшенной шайбой и двумя результативными передачами каждый отметились суперзвёзды «Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин очков не набрал, применив шесть силовых приёмов. Отметим, что благодаря уверенному преимуществу в счёте тренерский штаб хозяев выпустил на последние минуты 25-летнего вратаря Университета Альберты Мэттью Берлина. Голкипер успел отразить один бросок.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 3
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Бэрри (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 05:20 (5x4)   1:1 Дикинсон (Кейн, Курашев) – 25:25 (5x5)   2:1 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 26:37 (5x4)   3:1 Бэрри (Нурс, Хайман) – 32:15 (5x5)   4:1 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман) – 33:12 (5x5)   5:1 Хайман (Маклауд, Нурс) – 34:48 (5x5)   5:2 Тэйвз (Кейн, Рэддиш) – 48:29 (5x4)   6:2 Кейн (Драйзайтль) – 48:41 (5x5)   7:2 Маклауд – 51:48 (5x5)   7:3 Рэддиш (Доми) – 54:47 (5x5)

«Эдмонтон» одержал седьмую победу в последних восьми матчах.

В паралельном матче «Сиэтл» обыграл «Коламбус» на своей площадке. Российские хоккеисты «Блю Джекетс» очками не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Гики (Танев, Суси) – 08:40 (5x5)   2:0 Веннберг (Эберле, Макканн) – 28:33 (5x5)   2:1 Джонсон (Рослович) – 38:58 (5x5)   3:1 Толванен (Бьёркстранд) – 45:39 (5x5)
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