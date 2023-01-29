«Кандидат на сейв года». Sportsnet — об удивительном спасении Варламова с «Вегасом»

В Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.



Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил чудо-сейв в середине второго периода. Нападающий «Вегаса» Райлли Смит получил пас на пустые ворота и бросал, казалось бы, наверняка. Однако россиянин успел вытянуть клюшку и спасти команду от стопроцентного гола. Североамериканская пресса уже окрестила это спасение кандидатом на сейв года.

«Семён Варламов совершает кандидат на сейв года», — говорится в сообщении официального аккаунта Sportsnet в соцсети.

Фото: скриншот официального аккаунта Sportsnet в соцсети

Варламов отразил 44 из 45 бросков по воротам и был признан третьей звездой матча. с «Вегасом» (2:1 ОТ). В текущем сезоне Варламов провёл 16 матчей, в девяти из которых одержал победу, с процентом отражённых бросков 91,7%.