Макдэвид попросил тренера выпустить экстренного вратаря в концовке матча с «Чикаго»

Благодаря уверенному преимуществу в счёте в концовке матча с «Чикаго» (7:3) тренерский штаб хозяев выпустил на последние минуты 25-летнего вратаря университета Альберты Мэттью Берлина. Экстренный голкипер подписал любительский контракт накануне матча из-за внезапной болезни второго голкипера Стюарта Скиннера. Вратарь провёл пять матчей текущего сезона за университетскую команду и ни разу не выступал в АХЛ. Берлин успел отразить один бросок под ликование болельщиков.
Как сообщает журналист Даниэль Нюджент-Боуман в своей соцсети, идея выпустить экстренного вратаря на последних минутах матча принадлежит капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду.
«Прежде всего, мы не имели в виду неуважение к «Чикаго» или что-то в этом роде. Мы просто пытались подарить крутой момент человеку, который осуществил мечту играть в НХЛ. Очевидно, что он всё ещё молод и играет в действительно хорошей университетской программе, и, возможно, мы ещё увидим его в НХЛ», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.
Макдэвид отметился голом и двумя результативными передачами, став первой звездой матча.
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