«Особенный момент, запомнится на всю жизнь». Экстренный вратарь «Эдмонтона» об игре в НХЛ

Экстренный вратарь «Эдмонтона» Мэттью Берлин поделился эмоциями от игры в НХЛ. 25-летний голкипер студенческой команды вышел на лёд за две с половиной минуты до конца матча с «Чикаго» (7:3). Вратарь заменил в заявке второго голкипера «Ойлерз» Стюарта Скиннера, внезапно заболевшего в день матча.

«Весь день был ураганным, но его концовка получилась просто невероятной. Это особенный момент, который я никогда не забуду до конца своей жизни», — цитирует Берлина пресс-служба клуба.

Голкипер успел отразить один бросок под ликование болельщиков «Эдмонтона». Берлин провёл пять матчей за университет Альберты и не имеет даже опыта игры в АХЛ. Сообщается, что идея выпустить экстренного вратаря на последних минутах матча принадлежит капитану «Ойлерз» Коннору Макдэвиду.