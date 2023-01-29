Малкин о поражении от «Сан-Хосе»: каждая игра сейчас важна, ведь мы хотим быть в плей-офф
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выразил разочарование поражением в матче с «Сан-Хосе» (4:6). Россиянин отметился двумя заброшенными шайбами и результативной передачей и стал второй звездой встречи.
«Это тяжёлое поражение перед перерывом на Матч звёзд. Не очень хорошая игра… Мы играли дома и должны играть гораздо лучше, это точно. Отдохнём немного и станем сильнее. Осталось 33 матча до конца регулярки. Каждая игра сейчас важна, ведь мы хотим быть в плей-офф», — цитирует Малкина пресс-служба клуба.
Всего в текущем сезоне НХЛ на счету Евгения стало 50 (19+31) очков в 49 матчах. 36-летний форвард стал пятым россиянином в текущем сезоне, достигшим отметки в 50 набранных баллов.
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