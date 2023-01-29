«Тампа-Бэй» установила новый клубный рекорд по продолжительности домашней победной серии
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2.
«Лайтнинг» выиграли 12 домашних матчей подряд и обновили клубный рекорд. Прошлый был установлен в сезоне-2019/2020 (11 побед с декабря по февраль). Рекорд НХЛ по числу домашних побед подряд принадлежит «Детройту» (сезон-2011/2012; 23 – с ноября по февраль).
«Тампа-Бэй» идёт на третьем месте в Атлантическом дивизионе с 65 очками в 48 играх, опережая занимающий второе место «Торонто» по потерянным очкам. Следующий матч «Лайтнинг» проведут с «Флоридой» 7 февраля, после перерыва на Матч звёзд НХЛ.
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