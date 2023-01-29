Карлссон стал первым защитником за 29 лет по скорости достижения 50 ассистов в сезоне НХЛ

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон забросил шайбу и отдал одну результативную передачу в матче с «Питтсбургом» (6:4). На счету шведского игрока обороны стало 66 (16+50) очков в 51 игре при полезности «-1».

Карлссон показал лучший результат для защитников в НХЛ за 29 лет, сделав 50 результативных передач в 51 матче. В сезоне-1993/1994 российский защитник Сергей Зубов в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» достиг отметки 50 передач за 49 игр (59 очков, 8+51).

Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.