П. Зубов объяснил, почему Квартальнова считают тренером, конфликтующим с игроками

Экс-помощник Дмитрия Квартальнова по «Локомотиву» и «Ак Барсу» Павел Зубов предположил, почему за специалистом закрепилось реноме тренера, конфликтующего с игроками.
«Могу с полной уверенностью утверждать, что на бытовой почве, в повседневной жизни у Квартальнова ни с кем из игроков конфликтов не было. И это подтвердит большинство хоккеистов, которые работали под его руководством, многие из них сохранили с ним хорошие, добрые отношения. Да, Дмитрий Вячеславович жёсткий в плане работы, но только потому, что он, в первую очередь, требователен к себе и потому – ко всем остальным тоже. Мне даже кажется, что Квартальнов от себя требует иногда чересчур много, что, возможно, не идёт на пользу, но такой он человек. В этом плане пропуск сезона, скорее всего, пойдёт ему на пользу, ведь это возможность перезагрузиться, переосмыслить какие-то вещи.
Конечно, я читал об этом в прессе, и всё не мог понять, откуда у такой информации растут ноги. Помню, даже спорил с журналистами, которые называли хоккей «Ак Барса» «рельсовым» и прямолинейным. Но это совсем не так, и никто не объяснил и не аргументировал мне, почему сложился такой стереотип. Причём его подхватили и тащат из сезона в сезон. Поэтому могу предположить, что реноме за Квартальновым закрепилось давным-давно, когда кто-то из журналистов придумал эту мысль и вбросил, а остальные подхватили и не хотят отходить от шаблона», — цитирует Зубова Betonmobile.ru.
Последним клубом Квартальнова был казанский «Ак Барс», которым наставник руководил с 2019 по 2022 год. Лучшим результатом в карьере специалиста в КХЛ был финал Кубка Гагарина с ЦСКА в сезоне-2015/2016.
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