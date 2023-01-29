Карандин: с видеоповторами судьи КХЛ как на курорте, но всё равно делают грубые ошибки

Легендарный арбитр Юрий Карандин покритиковал работу некоторых судей в январских матчах Фонбет Чемпионата КХЛ. В частности, специалист удивился решению арбитра дать большой штраф форварду СКА Андрею Алтыбармакяну за толчок на борт защитника «Локомотива» Александра Елесина.

«В этом сезоне из-за демарша арбитров-легионеров в судейском корпусе много новичков, поэтому старт получился тяжёлым, было много ошибок. Мне показалось, что в конце осени ситуацию удалось выправить — молодёжь набралась опыта, скандалов стало меньше. На том этапе оценил бы арбитраж на оценку «хорошо». Но в новом году, на мой взгляд, опять спад. Перед плей-офф этот сигнал не может не тревожить.

Ошибок много, одна из главных — непонятные решения после видеопросмотров, когда есть время с помощью ТВ разобраться в любой мелочи и исправить даже мельчайшие ошибки. Это в наше время в роли главного судьи ты на льду был один, никаких тебе видеопросмотров или помощи от второго главного. А сейчас ты вооружён всем, чем только можно, спокойно суди, на подстраховке — и ТВ, и коллега, и два лайнсмена. Да, понятно, что скорости и интенсивность игры за эти десятилетия выросли, но по большому счёту теперь судьи всё равно на курорте. В том же футболе, где один главный, арбитрам намного тяжелее. По идее, грубые ошибки в хоккее вроде бы исключены! Но они есть…

Например, был резонансный момент — из последнего матча «Локомотив» — СКА, когда форвард Алтыбармакян получил пять минут штрафа за толчок на борт защитника Елесина. Там сразу дали три очень качественных повтора, поэтому судьи имели все возможности принять идеальное решение. Во всяком случае телекомментатор Леонид Вайсфельд сразу во всём разобрался. Тем не менее судьи это идеальное решение так и не приняли. Удивительно!» — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

Ранее Вайсфельд высказывал мнение, что арбитры матча дали пятиминутный штраф Алтыбармакяну потому, что Елесин получил рассечение от своего визора, неудачно ударившись о борт. Бывший защитник СКА, тренер Александр Юдин вообще обвинил Елесина в симуляции и выпрашивании большого штрафа.