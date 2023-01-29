Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Быков: политики слишком сильно влияют на спорт и делают спортсменов заложниками ситуации

Быков: политики слишком сильно влияют на спорт и делают спортсменов заложниками ситуации
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков считает, что российские спортсмены не должны отказываться от возможности выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. 25 января МОК сообщил о возможности возвращения российских спортсменов к международным соревнованиям. Предполагается, что им будет необходимо пройти индивидуальную проверку и впоследствии выступать под нейтральным флагом.

«Политики сейчас слишком сильно влияют на управление спортом, это делает спортсменов заложниками ситуации. Но мы всё равно должны защищать основополагающие принципы спорта, ограждать его от политики и давать нашим спортсменам возможность проявить себя на мировой арене.

К этому вопросу надо подходить гибко, наши спортсмены не виноваты в том, что международные спортивные функционеры выставили такие условия. Я уверен, русские люди не будут судить их за решение поехать выступать на международные соревнования. Любовь к родине всегда будет в их сердцах, и своими высокими результатами они всё равно будут прославлять свою страну, потому что всем будет понятно, что они являются российскими спортсменами, независимо от символики.

Конечно, люди могут сказать, что сейчас не время для спорта, но жизнь продолжается, и спорт должен оставаться её частью. Я бы не хотел, чтобы наши спортсмены становились заложниками ситуации», — цитирует Быкова ТАСС.

Напомним, ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что решение об участии России и Беларуси во всех чемпионатах мира по хоккею сезона-2023/2024, включая молодёжный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая.

Новость по теме
Р. Ротенберг: Россия готова вернуться на международные соревнования и обыграть Канаду
Россиян могут вернуть в мировой спорт. Это жест доброй воли или пошлая провокация? Россиян могут вернуть в мировой спорт. Это жест доброй воли или пошлая провокация?
Новость по теме
Мэр Парижа выступила за участие сборной России в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом
1
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Хоккей КХЛ Вячеслав Быков •••

Заглавное фото: БЕЗЗУБОВ ВЛАДИМИР, PHOTO.KHL.RU

Источник: ТАСС

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023