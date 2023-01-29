Быков: политики слишком сильно влияют на спорт и делают спортсменов заложниками ситуации

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков считает, что российские спортсмены не должны отказываться от возможности выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. 25 января МОК сообщил о возможности возвращения российских спортсменов к международным соревнованиям. Предполагается, что им будет необходимо пройти индивидуальную проверку и впоследствии выступать под нейтральным флагом.

«Политики сейчас слишком сильно влияют на управление спортом, это делает спортсменов заложниками ситуации. Но мы всё равно должны защищать основополагающие принципы спорта, ограждать его от политики и давать нашим спортсменам возможность проявить себя на мировой арене.

К этому вопросу надо подходить гибко, наши спортсмены не виноваты в том, что международные спортивные функционеры выставили такие условия. Я уверен, русские люди не будут судить их за решение поехать выступать на международные соревнования. Любовь к родине всегда будет в их сердцах, и своими высокими результатами они всё равно будут прославлять свою страну, потому что всем будет понятно, что они являются российскими спортсменами, независимо от символики.

Конечно, люди могут сказать, что сейчас не время для спорта, но жизнь продолжается, и спорт должен оставаться её частью. Я бы не хотел, чтобы наши спортсмены становились заложниками ситуации», — цитирует Быкова ТАСС.

Напомним, ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф заявил, что решение об участии России и Беларуси во всех чемпионатах мира по хоккею сезона-2023/2024, включая молодёжный, будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии в конце мая.

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