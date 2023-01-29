«Салават» одержал третью победу подряд, одолев «Нефтехимик» в овертайме

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На восьмой минуте второго периода счёт в мачте открыл Райан Мёрфи с передач Виктора Антипина и Александра Хмелевски. На 15-й минуте периода восстановил равенство в счёте Вячеслав Лещенко с передач Андрея Белозёрова и Дениса Вихарева.
На пятой минуте третьего периода вывел гостей вперёд Павел Порядин с передач Евгения Митякина и Кирилла Воробьёва. На 15-й минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Данил Алалыкин с передач Виктора Антипина и Данила Башкирова.
В овертайме победу уфимцам принёс Александр Хмелевски.
В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Торпедо» 1 февраля. «Нефтехимик» 31 января примет «Автомобилист».
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