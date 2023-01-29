Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават» одержал третью победу подряд, одолев «Нефтехимик» в овертайме

«Салават» одержал третью победу подряд, одолев «Нефтехимик» в овертайме
Комментарии

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На восьмой минуте второго периода счёт в мачте открыл Райан Мёрфи с передач Виктора Антипина и Александра Хмелевски. На 15-й минуте периода восстановил равенство в счёте Вячеслав Лещенко с передач Андрея Белозёрова и Дениса Вихарева.

На пятой минуте третьего периода вывел гостей вперёд Павел Порядин с передач Евгения Митякина и Кирилла Воробьёва. На 15-й минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Данил Алалыкин с передач Виктора Антипина и Данила Башкирова.

В овертайме победу уфимцам принёс Александр Хмелевски.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Мёрфи (Антипин, Хмелевски) – 27:07 (5x5)   1:1 Лещенко (Белозёров, Вихарев) – 34:54 (5x5)   1:2 Порядин (Митякин, Воробьёв) – 44:55 (4x5)   2:2 Алалыкин (Антипин, Башкиров) – 54:32 (5x4)   3:2 Хмелевски (Кадейкин, Науменков) – 60:39 (4x3)

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Торпедо» 1 февраля. «Нефтехимик» 31 января примет «Автомобилист».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023