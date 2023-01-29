«Салават» второй овертайм подряд снимает вратаря и побеждает. Оба гола — у Хмелевски

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Салават Юлаев» принимал на своём льду нижнекамский «Нефтехимик». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

Уфимский клуб второй овертайм подряд снимает вратаря и побеждает в матче. В текущем матче победная шайба на счету Александра Хмелевски.

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В прошлом овертайме «Салават» обыграл в «зелёном дерби» «Ак Барс» 2:1 при игре «4х3». Тогда победный гол забил также Хмелевски.

Хмелевски в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл за уфимцев 56 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 16 результативных передач.