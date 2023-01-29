«Лучшая игра «Барыса» в сезоне». Скабелка — о поражении от московского «Динамо»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2 ОТ) и рассказал про состояние Кирилла Савицкого.

«Хороший матч. Спасибо болельщикам. Сегодня такая хоккейная атмосфера была. На мой взгляд, это была одна из лучших, если не лучшая игра в сезоне. Именно во всех компонентах — по энергии, страсти, желанию. Единственное, чего не хватило — хладнокровия в завершении. Создали достаточно моментов. Несмотря на то что это у нас шестой матч через день, но два периода движение было приличное. Много единоборств выиграли, создавали моменты. К сожалению, на концовку нас немножко не хватило. Третий период особо без моментов был, если только в большинстве могли… В овертайме как получилось, так получилось. Обидно проигрывать такие матчи. Через два дня новый вызов, готовимся к следующему матчу.

У Никиты Бояркина есть шанс ещё сыграть? Он такой же член команды, как и все. Конечно. Сегодня так, завтра по-другому. Будет новый день — решим, кто будет играть.

Возвращение Кирилла Савицкого? Он сегодня утром вышел на раскатку и, к сожалению, не был уверен до конца. Не провёл ни одной тренировки с командой. Занимался по индивидуальному графику. Мы поговорили и решили, что он готовится на «Ак Барс», — цитирует Скабелку Shaiba.kz

После поражения «Барыс» набрал 57 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.