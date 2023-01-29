Хмелевски — об игре без вратаря в овертайме: это некомфортно. Надо иметь железные яйца

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) и рассказал об игре в овертайме в формате «4х3».
«Соперник хорошо играл против нас в Нижнекамске. Мы знали, что они цепляются за плей-офф. Вышли хорошо, но было обидно пропустить в третьем периоде. Хорошо, что наше большинство смогло забить.
Насколько комфортно пользоваться преимуществом в овертайме при снятии вратаря? Пустые ворота – это некомфортно. Надо иметь железные яйца.
За счёт чего сегодня удалось победить? Сейчас такое время в сезоне, все стараются. Или плей-офф, или домой. Мы все это понимаем это, мы боремся.
Насколько важно было выиграть перед выездной серией? Очень важно. Каждая игра сейчас важна. Без разницы, какой соперник, важно, что мы выиграли. У нас часто бывает, что мы проигрываем из-за третьего периода. Сегодня мы сравняли и смогли выиграть», — цитирует Хмелевски сайт «Салавата Юлаева».
После победы уфимцы набрали 69 очков и занимают пятое место в таблице Восточной конференции.
- 29 января 2023
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