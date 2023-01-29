Тренер «Салавата» Козлов: при снятии вратаря в овертайме важно первое вбрасывание

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) и рассказал о снятии вратаря в овертайме.

«Хороший матч с нашей стороны. С первого периода были нацелены на атаку. Отличный прессинг, были выходы два в один. Сопернику надо отдать должное, они нас поймали на контратаках, забросили две шайбы. Но в целом мы были заряжены. Отыграли хорошо весь матч.

Общался с Фёдоровым (главным тренером ЦСКА. — Прим. «Чемпионата») по снятию вратаря в овертайме? Говорили. Что-то в этом есть. Тут важно было первое вбрасывание, Саша Кадейкин – молодец, выиграл. Все молодцы, не стушевались, а Хмелевски шикарно разобрался с соперником.

Как планируем дальше использовать Алалыкина: в центре или с краю? Он универсальный, хорошо играет и в центре, и на краю. У нас есть две тройки, которые играют в быстрый хоккей. Хорошо, что Дроздов, Пименов и Башкиров нашли себя.

Почему в первые семь минут не было бросков в створ ворот? Мы тоже обратили внимание, что тяжело забить гол, если не попадаешь в ворота. Искали лишнюю передачу, когда надо было самим бросать.

Беспокоит ли то, что часто не забиваем в первом периоде? Главное, что есть рисунок игры. Пока просто проблемы с реализацией. Когда начнём больше бросать и брать на себя игру, будем забивать. Есть над чем работать», – приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Торпедо» 1 февраля.