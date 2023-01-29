«Северсталь» победила ЦСКА, забросив четыре шайбы, Рожков оформил дубль

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 13-й минуте второго периода счёт в матче открыл Виталий Абрамов с передач Семёна Панкратова и Прохора Полтапова. Спустя минуту восстановил равенство в счёте Дмитрий Моисеев с передач Давида Думбадзе и Семёна Луговяка.

На четвёртой минуте третьего периода вывел гостей вперёд Макар Хабаров с передач Даниила Вовченко и Игоря Гераськина.

В конце матча Никита Рожков оформил дубль, дважды забросив в пустые ворота москвичей.

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В следующем матче ЦСКА дома сыграет с «Куньлунем» 1 февраля. «Северсталь» 31 января примет магнитогорский «Металлург».