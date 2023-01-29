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«Северсталь» победила ЦСКА, забросив четыре шайбы, Рожков оформил дубль

«Северсталь» победила ЦСКА, забросив четыре шайбы, Рожков оформил дубль
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ЦСКА принимал на своём льду череповецкую «Северсталь». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 13-й минуте второго периода счёт в матче открыл Виталий Абрамов с передач Семёна Панкратова и Прохора Полтапова. Спустя минуту восстановил равенство в счёте Дмитрий Моисеев с передач Давида Думбадзе и Семёна Луговяка.

На четвёртой минуте третьего периода вывел гостей вперёд Макар Хабаров с передач Даниила Вовченко и Игоря Гераськина.

В конце матча Никита Рожков оформил дубль, дважды забросив в пустые ворота москвичей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 января 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Северсталь
Череповец
1:0 Абрамов (Панкратов, Полтапов) – 32:32 (5x5)   1:1 Моисеев (Думбадзе, Луговяк) – 33:37 (5x5)   1:2 Хабаров (Вовченко, Гераськин) – 43:29 (5x5)   1:3 Рожков (Колмыков, Чуркин) – 58:49 (en)   1:4 Рожков (Самонов) – 59:13 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с «Куньлунем» 1 февраля. «Северсталь» 31 января примет магнитогорский «Металлург».

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