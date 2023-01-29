Главный тренер «Трактора» Гатиятулин прокомментировал разгромное поражение от «Ак Барса»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:6) и рассказал про неудачные результаты команды в последних матчах.

«Что-то положительное можно сказать только по первому периоду, дальше потеряли концентрацию, пошли ошибки. Соперник наказал нас за удаления. Получил травму один из ключевых игроков, искали эффективные сочетания, но не сработало.

Почему вторую очную игру подряд не удаётся сдержать атаку «Ак Барса»? Где-то невынужденные ошибки, после которых уходит инициатива. Плюс игровая дисциплина, удаления.

В чём причина сегодняшней безголевой игры? Хорошо сыграл вратарь соперника. Плюс не хватает наглости в завершении атак. Возможно, накопилась усталость: не совсем точные передачи были.

Сильно давят на команду неудачные результаты в последних матчах? Конечно, давят. На каждую игру выходим как на последний бой. Моментами играем хорошо, но ошибки влияют на исход матча.

Что с Антоном Бурдасовым? Антон получил повреждение в игре с «Авангардом». Врачи делают всё возможное. Хотим, чтобы к следующей игре он был готов, будем смотреть на его состояние.

Уверен ли, что «Трактор» будет в плей-офф? Шансы есть, будем делать всё, чтобы выполнить эту задачу», — цитирует Гатиятулина сайт «Ак Барса».