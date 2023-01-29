Грант: летом разговаривал с «Салаватом», но не дошёл до тренировок

Защитник «Барыса» Алекс Грант рассказал, что в межсезонье мог оказаться в уфимском «Салавате Юлаеве».

«Генменеджер «Салавата» говорил, что я хотел играть в Уфе? Не могу сказать, что в деталях знаю, как был устроен процесс смены команды. Но прошлым летом я разговаривал с ними. Тогда этот вариант стоял высоко в моём списке, но больше по семейным обстоятельствам и из-за всей нашей ситуации не дошёл до тренировок с «Салаватом», – сказал Грант в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Грант в текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл за казахстанский клуб 25 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Грантом читайте на «Чемпионате» завтра, 30 января, в 8:00 мск.