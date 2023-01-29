Канадский защитник «Барыса»: Радулов – элитный игрок, с ним всегда сложно

Защитник «Барыса» Алекс Грант рассказал про игру против форварда «Ак Барса» Александра Радулова.

«Против кого из нападающих КХЛ сложнее всего играть? Сложный вопрос… Пару раз в этом сезоне я играл против Радулова. Он, конечно, элитный игрок, с невероятной карьерой в НХЛ. Сейчас он вернулся, он здесь из лучших игроков лиги. С ним всегда сложно», – сказал Грант в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Грант в текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл за казахстанский клуб 25 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков.

Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Грантом читайте на «Чемпионате» завтра, 30 января в 8:00 мск.