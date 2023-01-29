Канадский защитник «Барыса»: Радулов – элитный игрок, с ним всегда сложно
Поделиться
Защитник «Барыса» Алекс Грант рассказал про игру против форварда «Ак Барса» Александра Радулова.
«Против кого из нападающих КХЛ сложнее всего играть? Сложный вопрос… Пару раз в этом сезоне я играл против Радулова. Он, конечно, элитный игрок, с невероятной карьерой в НХЛ. Сейчас он вернулся, он здесь из лучших игроков лиги. С ним всегда сложно», – сказал Грант в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Грант в текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл за казахстанский клуб 25 матчей, в которых забросил восемь шайб и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков.
Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Грантом читайте на «Чемпионате» завтра, 30 января в 8:00 мск.
Комментарии
- 29 января 2023
-
23:00
-
22:51
-
22:36
-
22:18
-
22:10
-
22:01
-
21:46
-
21:40
-
21:21
-
21:13
-
21:01
-
21:00
-
20:47
-
20:33
-
20:25
-
20:11
-
20:05
-
20:04
-
19:37
-
19:29
-
19:13
-
19:10
-
19:04
-
18:42
-
18:23
-
18:09
-
17:56
-
17:47
-
17:35
-
17:22
-
17:11
-
16:58
-
16:50
-
16:25
-
16:20
Партнерский контент