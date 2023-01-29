Защитник «Трактора» Яруллин: хотелось бы извиниться перед болельщиками

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:6) и рассказал про отсутствие Антона Бурдасова.

«Хотелось бы извиниться перед болельщиками. Мы не должны так играть. Сейчас каждая игра для нас жизненно важна, а мы показали такой хоккей. Сегодня многое не получалось. Если бы знали, то не допускали бы элементарных ошибок. Лезли бы на ворота, зарабатывали бы на себе удаления, реализовывали бы их. Много факторов такого поражения.

Каждая следующая игра для нас, как последняя. Отступать больше некуда. Ребята амбициозные, мы будем биться. Будем исправлять ситуацию. Обидно перед болельщиками, которые ждут от нас побед и красивой игры.

Отсутствие Антона Бурдасова? Он – один из лидеров нашей команды, важное звено нашего большинства. Но отсутствие одного игрока не должно сказываться на нас так. Любой должен заменить его в случае возможной травмы или дисквалификации», — приводит слова Яруллина «РИА Новости».

После поражения челябинский клуб занимает последнее место в таблице Востока, имея в активе 54 очка.