Главный тренер «Автомобилиста»: в 3-м периоде играли по заданию, ждали ошибок «Локомотива»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Локомотивом» (0:1).

«В начале матча отдали инициативу и сыграли от обороны. Мы хотели поиграть на контратаках – местами получалось, а местами – нет. Здорово, что во втором периоде забили хороший гол, где-то удалось поймать соперника на смене. В третьем периоде уже играли по заданию, ждали ошибок «Локомотива». Спасибо ребятам, что выполнили установку на игру. Хорошая победа, едем дальше.

Что получилось во втором периоде? Мы больше владели шайбой, но самое главное – забили гол. Это нам очень помогло. Плюс он оказался победным в матче», — приводит слова Заварухина сайт КХЛ.

«Автомобилист» располагается на третьем месте в таблице Востока, набрав 72 очка. В следующем матче клуб из Екатеринбурга сыграет в гостях с «Нефтехимиком».