Канадский защитник «Барыса» рассказал о своей реакции на обмен из СКА

Защитник «Барыса» Алекс Грант рассказал о своей реакции на обмен из СКА. Напомним, 34-летний игрок обороны начинал текущий сезон в составе армейцев, однако 22 ноября прошлого года перешёл в стан казахстанского клуба.
«И да, и нет. В СКА я не играл настолько хорошо, насколько мог бы, а это не то место, где ты можешь оставаться, если не соответствуешь принятым стандартам. Уровень команды очень высокий, там очень много высококлассных хоккеистов. Я надеялся изменить ситуацию, но не вышло. Не могу сказать, что дело в особенной системе СКА – она достаточно простая и приносит результат. Там всё делают на высшем уровне. В тот момент мне пришлось принять факт, что у меня получается не лучшим образом. Но я считаю, что смена команды принесла мне колоссальную пользу. Рад находиться в «Барысе», с нетерпением жду следующих матчей и надеюсь, что мы сможем попасть в плей-офф», – сказал Грант в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Грантом читайте на «Чемпионате»:
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