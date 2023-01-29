Тренер «Металлурга» Илья Воробьёв: Юров должен вести за собой команду, а не подыгрывать

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Витязем» (1:2 Б) и оценил игру форварда команды Данилы Юрова.
«Плотная и равная игра с большим количеством борьбы и стыков. По буллитам мы пока не можем в этом году выиграть, плохо это пока идёт. Эдди уже играл в нескольких буллитных сериях, в которых мы проиграли. Поменяли его, но результат известен.
Есть определённая группа приличных команд на Востоке, поэтому всё плотно в таблице. У кого-то были хорошие времена, а потом плохие, и наоборот. Всё это идёт волнами.
Юрову есть в чём прибавлять. Игрок первого круга драфта должен вести за собой команду. Не подыгрывать, а создавать сам. Ему нужно соответствовать своему номеру драфта.
Почему Хабаров провёл всего лишь две с половиной минуты на льду? Были некоторые моменты, которые не понравились. Евгений Бирюков провёл 1100-й матч в профессиональной карьере? Рад за него. Я ещё с ним играл. Рад, что он перестроился и играет. Молодец», — приводит слова Воробьёва «РБ Спорт».
«Металлург» с 70 очками занимает четвёртую строчку в таблице Востока.
- 29 января 2023
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