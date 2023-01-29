Главный тренер «Витязя» Буцаев оценил победу над «Металлургом»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Металлургом» по буллитам со счётом 2:1 и рассказал про преимущество подмосковной команды в турнирной таблице Западной конференции.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков за первый в сезоне аншлаг, а ребят – за хорошую игру с отличным соперником. В плане психологии мы становимся лучше. Ребята заслужили эту победу.



Нельзя было давать шанс «Металлургу». Ребята здорово выстояли в меньшинстве, ловили шайбу на себя. Видна была заряженность на победу.



Нам осталось сыграть достаточно большое количество матчей. Девять очков – это не такое большое преимущество. Каждый из соперников решает свои задачи, поэтому никакой расслабленности нет. Если бы это был последний матч регулярного чемпионата, тогда можно было бы сказать, что задача по выходу в плей-офф выполнена. Но у нас впереди ещё месяц игр», — цитирует Буцаева «РБ Спорт».

«Витязь» набрал 66 очков и занимает шестое место в таблице Запада.