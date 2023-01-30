Защитник «Барыса»: Маршан помогает всем бедным детям, которые нуждаются в помощи
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Защитник «Барыса» Алекс Грант рассказал о форварде «Бостон Брюинз» Брэде Маршане и о его поступках вне льда.
«Да, действительно он играет в довольно жёсткой манере, и это многим не нравится. Отсюда и его плохая репутация. Но за пределами льда он настолько искренний и настоящий, насколько только можно представить. Он очень важный человек для всего хоккейного комьюнити в Галифаксе, откуда родом, и Бостоне. Где бы он ни был, всегда подходят люди, которые просят его автограф, и он всегда находит время, чтобы его оставить. Он помогает всем бедным детям, которые нуждаются в помощи», – сказал Грант в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Полную версию эксклюзивного интервью с Алексом Грантом читайте на «Чемпионате»:
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