Нападающий «Ак Барса» Радулов — третий в КХЛ по числу сезонов с 20 и более голами

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов забросил пятую шайбу своей команды в сегодняшнем матче с «Трактором» (6:0).



Этот гол стал для него 20-м в текущем регулярном чемпионате. За время выступления в КХЛ форвард достигал этой отметки в восьми сезонах из девяти. Он занимает третье место по числу сезонов с 20+ голами, уступая лишь Сергею Мозякину (10) и Найджелу Доусу (9), сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Вадим Шипачёв и Данис Зарипов, также выступающие за «Ак Барс», делят пятое место в этом рейтинге. У них по пять таких сезонов.

Радулов набрал 42 (20+22) очка в 51 матче нынешнего регулярного чемпионата КХЛ. Сейчас он занимает первое место в казанском клубе по результативности. Всего за карьеру на счету Александра 620 (212+408) очков в 533 матчах.

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