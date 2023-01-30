Гретцки — об Овечкине: какой чудесный молодой парень. Надеюсь, он побьёт мой рекорд
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Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки поделился мнением о 37-летнем российском капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Экс-хоккеист выступил в роли эксперта во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Торонто Мэйпл Лифс» и «столичными».
«Какой чудесный молодой парень… У него есть возможность побить мой рекорд, и я надеюсь, что он сможет сделать это. Это великолепно для хоккея», — сказал Гретцки в эфире NBC Sports Washington.
Ранее Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 82 голов. На счету канадца 894 шайбы.
В текущем сезоне на счету российского нападающего 54 (32+22) очка в 51 матче регулярного чемпионата НХЛ.
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