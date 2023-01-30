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«Вашингтон» пропустил четыре шайбы во втором периоде матча с «Торонто»

«Вашингтон» пропустил четыре шайбы во втором периоде матча с «Торонто»
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В эти минуты в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. Отметим, «Торонто» забросили все свои четыре шайбы во втором периоде. Отличились Майкл Бантинг, Морган Райлли, Вильям Нюландер и Пьер Энгвалль.

Единственную на данный момент шайбу за «Вашингтон» забросил Никлас Бекстрём.

За последние три матча в регулярном чемпионате НХЛ «Торонто» одержал две победы и потерпел одно поражение. «Вашингтон», в свою очередь, за последние три матча потерпел два поражения и одержал одну победу.

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