«Торонто» крупно обыграл «Вашингтон», у Овечкина «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе «Торонто» отличились Майкл Бантинг, Морган Райлли, Вильям Нюландер, Пьер Энгвалль и Зак Астон-Риз. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 23 сейва.
За «Вашингтон» забил Никлас Бекстрём. Российские нападающие Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Форвард Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов также завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Торонто» сыграет с «Бостон Брюинз».
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