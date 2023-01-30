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«Торонто» крупно обыграл «Вашингтон», у Овечкина «-2»

«Торонто» крупно обыграл «Вашингтон», у Овечкина «-2»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе «Торонто» отличились Майкл Бантинг, Морган Райлли, Вильям Нюландер, Пьер Энгвалль и Зак Астон-Риз. Российский голкипер Илья Самсонов сделал 23 сейва.

За «Вашингтон» забил Никлас Бекстрём. Российские нападающие Александр Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Форвард Евгений Кузнецов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Защитник Дмитрий Орлов также завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Коламбус Блю Джекетс», а «Торонто» сыграет с «Бостон Брюинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2023, понедельник. 01:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Бекстрём (Юханссон, Шири) – 17:17 (5x4)   1:1 Бантинг (Таварес, Марнер) – 21:29 (5x4)   2:1 Райлли (Бантинг, Таварес) – 27:00 (5x5)   3:1 Нюландер (Йернкрок, Сандин) – 30:45 (6x5)   4:1 Энгвалль (Броди, Кемпф) – 34:20 (5x5)   5:1 Астон-Риз (Хольмберг, Джиордано) – 56:47 (5x5)
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