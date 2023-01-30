Гретцки попросит самолёт у босса «Вашингтона», чтобы увидеть, как Овечкин бьёт его рекорд

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки ответил на вопрос о том, собирается ли он лично посетить матч, в котором российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт его рекорд.

«Последую ли я за Овечкиным, когда он приблизится к моему рекорду? Если мистер Тед Леонсис даст мне свой самолёт, то я полечу куда угодно», — сказал Гретцки в эфире NBC Sports Washington.

Ранее Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 82 голов. На счету канадца 894 шайбы.

Напомним, в текущем сезоне на счету Овечкина 54 (32+22) очка в 52 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В сегодняшнем матче «Вашингтон» уступил «Торонто» со счётом 1:5.