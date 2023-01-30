Брент Бёрнс провёл 1300-й матч в НХЛ. Он четвёртый среди действующих игроков

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Этот матч стал 1300-м за карьеру в НХЛ для защитника «Каролины» Брента Бёрнса. Канадский защитник стал 67-м игроком в истории североамериканской лиги, кому покорилась столь престижная отметка в НХЛ.

При этом среди действующих игроков НХЛ Бёрнс стал четвёртым хоккеистом, достигшим рубежа в 1300 матчей. Первой место занимает нападающий «Флориды Пантерз» Эрик Стаал (1335), следом располагаются защитник «Даллас Старз» Райан Сутер (1331) и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1325).