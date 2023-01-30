Донской — о семи сотрясениях за карьеру: такое всегда пугает и заставляет задуматься

Нападающий «Сиэтл Кракен» Йоонас Донской не знает, когда сможет вернуться на лёд после очередного сотрясения мозга. 30-летний финский форвард получил травму осенью на тренировке перед матчем с «Ванкувер Кэнакс» – столкнулся с партнёром и ударился головой о лёд. Это его седьмое сотрясение в карьере.
«Такое всегда пугает и заставляет задуматься, особенно когда таких случаев настолько много. Всегда думаю об этом, поскольку я семейный человек и должен ещё многие годы оставаться здоровым отцом. Конечно, в этой ситуации в первую очередь будет решаться, как вообще быть дальше», – сказал Донской в интервью Raahen Seutu.
Также хоккеист сообщил о головных болях и головокружении, с которыми сталкивается в последние месяцы, и заявил, что, когда придёт время, обсудит с врачами варианты развития карьеры.
- 30 января 2023
-
08:23
-
08:13
-
08:10
-
07:50
-
07:25
-
07:08
-
07:00
-
06:53
-
05:45
-
04:44
-
04:17
-
03:42
-
03:36
-
02:58
-
02:09
- 29 января 2023
-
23:33
-
23:20
-
23:00
-
22:51
-
22:36
-
22:18
-
22:10
-
22:01
-
21:46
-
21:40
-
21:21
-
21:13
-
21:01
-
21:00
-
20:47
-
20:33
-
20:25
-
20:11
-
20:05
-
20:04