Донской — о семи сотрясениях за карьеру: такое всегда пугает и заставляет задуматься

Нападающий «Сиэтл Кракен» Йоонас Донской не знает, когда сможет вернуться на лёд после очередного сотрясения мозга. 30-летний финский форвард получил травму осенью на тренировке перед матчем с «Ванкувер Кэнакс» – столкнулся с партнёром и ударился головой о лёд. Это его седьмое сотрясение в карьере.

«Такое всегда пугает и заставляет задуматься, особенно когда таких случаев настолько много. Всегда думаю об этом, поскольку я семейный человек и должен ещё многие годы оставаться здоровым отцом. Конечно, в этой ситуации в первую очередь будет решаться, как вообще быть дальше», – сказал Донской в интервью Raahen Seutu.

Также хоккеист сообщил о головных болях и головокружении, с которыми сталкивается в последние месяцы, и заявил, что, когда придёт время, обсудит с врачами варианты развития карьеры.