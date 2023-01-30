Форвард «Вашингтона» Бекстрём: невозможно побеждать с такой игрой

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём подвёл итог матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:5).

«У нас был хороший первый период, но мы проиграли во втором. Тяжело возвращаться, когда они забивают четыре гола во время второй двадцатиминутки. Невозможно побеждать с такой игрой.

Мы хорошо сыграли против «Питтсбурга» (3:2 Б), но сегодня не смогли повторить успех. Теперь необходимо собраться и хорошо провести матч с «Коламбусом», чтобы отправиться на перерыв на Матч звёзд в хорошем настроении», — цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.

Бекстрём в матче отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал первым для шведского форварда в нынешнем сезоне НХЛ. Пропустивший первую часть регулярного чемпионата 35-летний нападающий сегодня провёл свой девятый матч в сезоне-2022/2023 и забил свой первый гол в НХЛ с 14 мая 2022 года, когда он поразил ворота «Флориды Пантерз» в розыгрыше Кубка Стэнли.