«Оставьте его в покое». Дон Черри выступил в поддержку Овечкина

Канадский хоккейный эксперт Дон Черри выразил поддержку капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Ранее общественно-политическая организация в Канаде обратилась к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с предложением запретить форварду «столичных» въезд в Канаду. Также политический обозреватель издания Toronto Sun Брайан Лилли предлагал освистать Овечкина во время матча с «Торонто». Ничего из предложенного в итоге не состоялось.
«Я говорю — оставьте его в покое. Он хоккеист. Он не имеет никакого отношения к ситуации на Украине. Овечкин в этом не участвует.
Это та же самая толпа, которая преследовала меня. Им наплевать на хоккей, и дело не в хоккее. Алекс — отличный игрок и отличный человек, и он заслуживает большего, чем такое отношение. Да, я критиковал игру Овечкина на льду, но никогда не переходил на личности.
Погоня за Гретцки должна быть в центре внимания. Я призываю поддерживать Овечкина в этом и забыть об остальном», — цитирует Черри Toronto Sun.
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