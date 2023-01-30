«Оставьте его в покое». Дон Черри выступил в поддержку Овечкина

Канадский хоккейный эксперт Дон Черри выразил поддержку капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Ранее общественно-политическая организация в Канаде обратилась к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с предложением запретить форварду «столичных» въезд в Канаду. Также политический обозреватель издания Toronto Sun Брайан Лилли предлагал освистать Овечкина во время матча с «Торонто». Ничего из предложенного в итоге не состоялось.

«Я говорю — оставьте его в покое. Он хоккеист. Он не имеет никакого отношения к ситуации на Украине. Овечкин в этом не участвует.

Это та же самая толпа, которая преследовала меня. Им наплевать на хоккей, и дело не в хоккее. Алекс — отличный игрок и отличный человек, и он заслуживает большего, чем такое отношение. Да, я критиковал игру Овечкина на льду, но никогда не переходил на личности.

Погоня за Гретцки должна быть в центре внимания. Я призываю поддерживать Овечкина в этом и забыть об остальном», — цитирует Черри Toronto Sun.