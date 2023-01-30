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Тренер «Куньлуня» Айрленд пока не готов рассматривать предложения от других клубов КХЛ

Тренер «Куньлуня» Айрленд пока не готов рассматривать предложения от других клубов КХЛ
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд ждёт от клуба предложения по продолжению сотрудничества и до окончания сезона не готов рассматривать предложения от других команд, сообщает ТАСС. Также, канадский специалист рассказал о турнирных перспективах своей команды.

«Для начала мне надо получить предложение, у меня его от «Куньлуня» ещё нет. Некоторые другие клубы выходили на меня, спрашивали про моё будущее, на что я ответил, что буду ждать до конца сезона. Но для начала мне надо посмотреть, будет ли от моего клуба предложение, и я открыт для этого.

Мы немного разговаривали об этом [продлении контракта], и я только сказал, что хотел бы дождаться окончания сезона. Мы посмотрим, что будет, и я хочу быть уверен, что мы движемся в правильном направлении, стремимся к успеху. У меня нет контракта на следующий сезон, но мне нравится то, что я делаю сейчас. Мне нравятся люди, с которыми я работаю: это тренерский штаб, люди в офисе клуба, — но сейчас я сконцентрирован на нынешнем сезоне, тем более вы не знаете, как сложится ситуация в дальнейшем, так как всё меняется.

На данный момент я наслаждаюсь именно тем, что есть сейчас, и у меня есть надежда, что мы зацепимся за плей-офф. А если нет, то я просто получу наслаждение от оставшихся матчей. Эта лига несёт в себе вызов для меня и делает меня лучше», — заявил Айрленд ТАСС.

Китайский клуб занимает предпоследнее, 10-е место в Западной конференции, набрав 45 очков после 57 матчей. 30 января «Куньлунь» на выезде сыграет с минским «Динамо».

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