Пашков: Казань выстроилась после того, как пришёл беспрекословный лидер — Билялетдинов

Олимпийский чемпион, советский вратарь и тренер Александр Пашков рассказал о преображении «Ак Барса» после того, как в команду вернулся Зинэтула Билялетдинов.

«Удивлён ли, что «Ак Барс» разгромил «Трактор» 6:0 и выиграл 11 из последних 13 матчей? Когда Казань возглавил Зинэтула Билялетдинов, многим было понятно, что игровая ситуация в «Ак Барсе» вот-вот наладится. По меркам нынешней КХЛ у Казани очень мощный состав, там не хватало только крепкой тренерской руки, которая знает, что делать, и которой, учитывая специфику региона, не будут мешать.



Можно говорить о том, что система Билялетдинова не самая эффектная в нашем хоккее, но зато она самая эффективная. Посмотрите, как пошёл прогресс по всем линиям. Вратарей Билялова и Мифтахова в начале сезона трясло, а теперь они едва ли не самые надёжные в лиге. А как стабилизировала игру защита во главе с Войновым. Или нападение во главе с Радуловым и Шипачёвым.

Видим второе рождение Билялетдинова? Второе, третье или четвёртое — вопрос спорный. Но мы видим действительно тренерское искусство.



Билялетдинов — жёсткий человек, но не диктатор. Найден подход практически к каждому из игроков, каждому определено своё место, исчезли разговоры о каких-то группировках. В итоге выстроена команда. Это и есть тренерская работа.

На данном этапе именно Казань смотрится как лидер своей конференции. Да, на Востоке всё плотно, по ходу этого сезона там уже не раз всё менялось, лидеры регулярно уходили в середину таблицы — и наоборот. Но очевидно, что кубковый потенциал у «Ак Барса» очень серьёзный. А вообще я считаю, что феномен нынешнего «Ак Барса» нужно внимательно изучить. Он очень важен для развития нашего хоккея.

О чём речь? Посмотрите, Казань выстроилась только после того, как на тренерском мостике появился беспрекословный лидер команды, от которого в её жизни зависит всё. Считаю, что именно это позволило «Ак Барсу» выздороветь. И именно этого не хватает другим ведущим клубам Востока — «Авангарду», «Магнитке», «Автомобилисту», — приводит слова Пашкова Russia-hockey.ru

Казанский клуб занимает второе место на Востоке, набрав 73 очка после 57 матчей.