New York Post: Варламов хочет остаться в «Айлендерс», но не всё так просто

Североамериканское издание New York Post в своей статье рассказало о перспективах голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова остаться в команде.
«Всё не так просто, как хотелось бы голкиперу «Нью-Йорк Айлендерс» Семёну Варламову, который по-прежнему намерен остаться в команде, несмотря на то, что его контракт истекает в конце этого сезона, а его роль свелась к подстраховке Ильи Сорокина.
Однако то, к чему приведёт его дальнейшее пребывание на Лонг-Айленде, несколько сложнее.
За этот сезон Варламов заработает $ 5 млн, и если он продлит контракт с «Айлендерс», то скорее всего его зарплата будет снижена. Не имеет смысла платить столько за запасного игрока, пусть даже такого хорошего, как Варламов, при наличии других дыр в составе. Хотя в апреле Варламову исполнится уже 35 лет, его процент отражённых бросков 91,7% достаточно хорош для позиции даже стартового голкипера в большинстве команд лиги.
Благодаря тому, что Сорокин в этом году превратился в суперзвезду, а Варламов получил несвоевременную травму, изначально равное распределение игрового времени между ними трансформировалось в соотношение в пользу Сорокина: 36 его стартов против 16 у Варламова.
Если «Айлендерс» выпадут из гонки за плей-офф, имя Варламова, как и в прошлом сезоне, станет всплывать в слухах о возможном обмене.
До полученной в середине декабря травмы паха Варламов показывал свой лучший хоккей, разделяя выходы в старте с Сорокиным примерно поровну и приводя убедительные аргументы в пользу увеличения своего игрового времени. Однако с тех пор Сорокин играет всё лучше и лучше, и главный тренер «островитян» Лэйн Ламберт не стал ничего менять», — говорится в статье.
Напомним, Варламов в матче с «Вегас Голден Найтс» совершил чудо-сейв в середине второго периода.
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